Прямой эфир

Около 140 млн рублей потратят на сохранение лесов Орловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На проект «Сохранение лесов» в Орловской области до 2024 года выделят 138 млн рублей. Основная цель этой части нацпроекта «Экология» — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

В регионе выполнены следующие мероприятия: обработка почвы под лесные культуры на площади 20,7 га, посадка лесных культур на площади 57 га, дополнение лесных культур на площади 11,86 га, агротехнические уходы за лесными культурами на площади 485 га, переработка 15 кг семян сосны обыкновенной, проверка семян и получение удостоверений качества, передает InfoOrel.ru.

В автономные учреждения поступила лесопожарная техника на сумму 7,1 млн рублей. В ближайшее время будет осуществлена поставка двух пожарных автоцистерн на 7,7 млн рублей для оснащения пожарно-химических станций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Особый противопожарный режим ввели в районах Орловской области
Жители деревни под Орлом жалуются на гибель растений от пестицидов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019