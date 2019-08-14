Около 140 млн рублей потратят на сохранение лесов Орловской области

На проект «Сохранение лесов» в Орловской области до 2024 года выделят 138 млн рублей. Основная цель этой части нацпроекта «Экология» — обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%.

В регионе выполнены следующие мероприятия: обработка почвы под лесные культуры на площади 20,7 га, посадка лесных культур на площади 57 га, дополнение лесных культур на площади 11,86 га, агротехнические уходы за лесными культурами на площади 485 га, переработка 15 кг семян сосны обыкновенной, проверка семян и получение удостоверений качества, передает InfoOrel.ru.

В автономные учреждения поступила лесопожарная техника на сумму 7,1 млн рублей. В ближайшее время будет осуществлена поставка двух пожарных автоцистерн на 7,7 млн рублей для оснащения пожарно-химических станций.