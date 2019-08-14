Сельские дома культуры обновят в Псковской области

В Псковской области идет работа по обновлению сельских домов культуры в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». В программу на этот год вошли 28 объектов: 14 из них будут отремонтированы, 14 – получат новое оборудование.

Заместитель председателя Комитета по культуре региона Владимир Куприн озвучил предложение по исключению из условий предоставления субсидий слова «текущий», поскольку это ограничивает возможности по проведению необходимых ремонтных работ. Профильный комитет выразил готовность подготовить соответствующее предложение для последующего рассмотрения на федеральном уровне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева обратила внимание на еще одно направление партийного проекта – это поддержка и развитие театрального искусства. По ее словам, в этом году региону предоставлены «очень приличные» субсидии. Великолукский драматический театр получил 12,4 млн рублей, из которых 11,5 млн поступили из федерального бюджета. Деньги направляются на постановку спектаклей, гастрольную деятельность и приобретение автобуса для ее обеспечения. Также на покупку транспорта и создание новых спектаклей выделены средства Псковскому областному театру кукол. Сумма составила 6,5 млн рублей с учетом софинансирования области, отмечает Псковская Лента Новостей.