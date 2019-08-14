Прямой эфир

Сельские дома культуры обновят в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области идет работа по обновлению сельских домов культуры в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». В программу на этот год вошли 28 объектов: 14 из них будут отремонтированы, 14 – получат новое оборудование.

Заместитель председателя Комитета по культуре региона Владимир Куприн озвучил предложение по исключению из условий предоставления субсидий слова «текущий», поскольку это ограничивает возможности по проведению необходимых ремонтных работ. Профильный комитет выразил готовность подготовить соответствующее предложение для последующего рассмотрения на федеральном уровне. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева обратила внимание на еще одно направление партийного проекта – это поддержка и развитие театрального искусства. По ее словам, в этом году региону предоставлены «очень приличные» субсидии. Великолукский драматический театр получил 12,4 млн рублей, из которых 11,5 млн поступили из федерального бюджета. Деньги направляются на постановку спектаклей, гастрольную деятельность и приобретение автобуса для ее обеспечения. Также на покупку транспорта и создание новых спектаклей выделены средства Псковскому областному театру кукол. Сумма составила 6,5 млн рублей с учетом софинансирования области, отмечает Псковская Лента Новостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Виртуальные концертные залы запустят в Калужской области
Таджикский дом-музей культуры откроют в Оренбурге

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019