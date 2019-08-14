Прямой эфир

Трамвайную линию протянут к «Самара Арене»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской начинают строить трамвайную линию, ведущую к стадиону «Самара Арена». Сначала рабочие выполнят выборку грунта.

Один из важнейших этапов пройдет осенью. Это установка автоматических стрелок, произведенных в Чехии. Они станут первыми в городе, отмечает НИА «Самара». Московское шоссе на время строительства перекрывать не будут. Подрядчик должен сдать объект до конца 2019 года.

Власти Самарской области также анонсируют создание Южной обводной дороги, которая пройдет через весь город. Проект разработают к концу 2019 года. Магистраль протянут от улицы Водников до Южного шоссе. Южная обводная дорога соединит три моста — в створе Главной улицы, Фрунзенский и Южный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беспроводной интернет появится в автобусах в Самаре
Акция «Тайный пассажир» проходит в автобусах Самары

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019