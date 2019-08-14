Трамвайную линию протянут к «Самара Арене»

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Ташкентской начинают строить трамвайную линию, ведущую к стадиону «Самара Арена». Сначала рабочие выполнят выборку грунта.

Один из важнейших этапов пройдет осенью. Это установка автоматических стрелок, произведенных в Чехии. Они станут первыми в городе, отмечает НИА «Самара». Московское шоссе на время строительства перекрывать не будут. Подрядчик должен сдать объект до конца 2019 года.

Власти Самарской области также анонсируют создание Южной обводной дороги, которая пройдет через весь город. Проект разработают к концу 2019 года. Магистраль протянут от улицы Водников до Южного шоссе. Южная обводная дорога соединит три моста — в створе Главной улицы, Фрунзенский и Южный.