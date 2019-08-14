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СМИ сообщили об эвакуации вокзала в Киеве

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Фото: РИА Новости
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Центральный железнодорожный вокзал в Киеве эвакуируют после получения руководством сообщения о минировании. Об этом пишут украинские СМИ 14 августа.

По данным «Громадське», посетителей переводят через подземный переход на Южный вокзал. Поезда следуют по расписанию.

Глава пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага подтвердила информацию об эвакуации.

«Сообщение поступило на 102, оно нас проинформировало», — цитирует ее УНН.

На месте работают спецслужбы, подробности устанавливаются.

В середине июля неизвестные сообщили о минировании многоквартирного дома в Кривом Роге, где проживают родители президента Украины Владимира Зеленского. Людей из этого дома, а также близлежащих зданий, в том числе торговых центров и детских садов, вывели. Спецслужбы взрывных устройств не обнаружили.

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