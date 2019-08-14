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Американку оштрафовали за съемку на встрече главы Киселевска с жителями

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Фото: youtube.com/Новости Киселевска
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В Кузбассе оштрафовали американку Алину Симоне за то, что она вела фото- и видеосъемку на встрече главы города Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями. Об этом сама девушка сообщила агентству «Интерфакс» в среду, 14 августа.

Согласно решению Киселевского суда, штраф составил 2 тыс. рублей.

Симоне рассказала, что приехала в Кузбасс «из любопытства, как независимый художник». В Россию она въехала 1 августа по туристической визе. Главе Киселевска ее представили как корреспондента The New York Times, хотя в данный момент девушка не работает в СМИ. Съемку встречи, на которой жители обсуждали с главой города экологические проблемы, она вела для своего блога.

Как сообщает «Газета.Ru», американка не согласна со штрафом, но боится, что ее больше не пустят в Россию, если она его не оплатит. Обжаловать решение суда до возвращения в США она не успевает.

10 июня сообщалось об обращении жителей Киселевска к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и Антониу Гутерришу. Горожане рассказали про «невыносимые условия для жизни» в Кемеровской области и попросили предоставить им статус беженцев из-за экологической ситуации.

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