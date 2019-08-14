Нелегальную свалку убрали возле села Гарь в Татарстане

В селе Гарь Высокогорского района Татарстана ликвидировали несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта (ОНФ) в РТ Альбина Загидуллина.

Теперь мусор будут вывозить на специализированный полигон, сейчас ведется работа по заключению договоров. До этого чиновники обсудили данный вопрос с жителями деревни. По итогам мероприятия составили протокол с указанием сроков организации сбора мусора и начала работы по составлению списков для договора, пишет Inkazan.ru.

Кроме того, берег озера оздоровительного лагеря «Романтик» неподалеку от села Малые Лызи в Балтасинском районе Татарстана очистили местные жители в рамках акции «Чистый берег». По данным пресс-службы минэкологии республики, собрано 15 мешков мусора. В рамках нацпроекта «Сохранение уникальных объектов» в этом году планируется очистить 90 водных объектов республики, отмечает ИА «Татар-информ».