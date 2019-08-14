Депутат опроверг опасность массового ожирения из-за сокращения рабочей недели

Переход на четырехдневную рабочую неделю не приведет к массовому ожирению населения и увеличению числа невротических расстройств. Большинство россиян найдут, чем себя занять в лишний выходной, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«Честно говоря, даже обидно за то, что россиян записали в лодыри и тунеядцы», — цитирует его «РИА Новости». По его словам, какой-то процент таких людей есть в любом обществе, но их меньшинство.

«Главное, чтобы переход на четырехдневку не привел к уменьшению зарплаты и ухудшению жизни людей», — подчеркнул он.

Сокращение рабочей недели с развитием научного и технического прогресса неизбежно, отметил депутат. Он напомнил, что до середины 1960-х суббота была рабочим днем, и у жителей СССР оставался только один выходной.

Ранее 14 августа врачи, комментируя идею о введении четырехдневной рабочей недели, заявили, что это новшество плохо отразится на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств. Медики заявили, что большинство людей посвятит себя безделью.

Ранее во вторник Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

11 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Он уточнил, что речь идет о гибких графиках, дистанционных форматах и вызова сотрудников по мере необходимости.