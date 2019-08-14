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В России могут ввести льготы для потерявших родителей абитуриентов

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Министерство просвещения России подготовило законопроект, согласно которому совершеннолетние школьники и абитуриенты колледжей и профучилищ смогут получить те же льготы, что и дети-сироты. Соответствующий документ был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Как отмечает «РИА Новости», сейчас дети-сироты имеют право на бесплатное питание, комплект одежды и обуви, проживание в жилом помещении или возмещение их полной стоимости, а также бесплатное оказание медицинской помощи.

Новым законопроектом предлагается предоставить аналогичные права абитуриентам 18–23 лет, потерявшим родителей во время поступления на бюджетное отделение очной формы обучения по основным профобразовательным программам или по программам профподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.

В июне глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений активнее способствовать поступлению в следственные вузы абитуриентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По его словам, если уделить пристальное внимание развитию и образованию таких учащихся, из них могут получиться хорошие кадры для работы в правоохранительных органах.

В середине июня уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила предоставить детям-сиротам льготы для получения среднего специального образования, а также предоставлять им преимущественное право при поступлении в кадетские и суворовские военные училища.

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