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В Совфеде идею запретить старые машины назвали очень жесткой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Предложение депутатов Госдумы запретить россиянам водить старые машины является «очень жесткой мерой», главное, чтобы автовладельцы соблюдали требования по техническому состоянию. Такого мнения придерживается замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова.

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«У нас много граждан ездят на достаточно старых и даже древних автомашинах, которые являются для них не только единственным средством передвижения, но, возможно, и заработка. Не все в России ездят на новых Mercedes», — сказала сенатор агентству «РИА Новости».

14 августа газета «Коммерсант» сообщила, что в Госдуме предложили запретить россиянам водить машины, достигшие «предельного срока эксплуатации», рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг. При этом, о каких именно автомобилях идет речь, не уточнялось.

Инициативу раскритиковал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, заявив, что подобный запрет нарушает права собственности добросовестных и ответственных автовладельцев.

Первый зампредседателя думского комитета по транспорту и строительству Виталий Ефимов также не поддержал инициативу. По его словам, при рассмотрении подобного запрета нужно продумать, «как заменить машины этим людям, которые не могут их купить».

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