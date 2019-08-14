Минздрав Бразилии сообщил о вспышке кори в стране

Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о вспышке кори. Как отметили в ведомстве, с мая по август текущего года в стране было зафиксировано более 1,2 тыс. случаев заболевания.

С начала года в стране было зарегистрировано 1388 случаев заболевания корью. Как сообщает издание O Globo, большинство из них — 1319 случаев — отмечены в штате Сан-Паулу.

Также рост заболеваемости корью отмечается в столице северо-восточного штата Баия, Салвадоре, и курортном городе Парати в штате Рио-де-Жанейро. Уровень вакцинации во всех этих штатах составляет менее 80%.

12 августа сообщалось, что рост заболеваемости корью зафиксирован по всему миру. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с января по июль 2019 года вирус подхватили почти в три раза больше людей, чем за аналогичный период 2018 года.