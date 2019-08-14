Комплекс мер по соцадаптации детей-сирот разработают в Тверской области

В Тверской области разработают комплекс мер по социальной адаптации и поддержке детей, которые остались без попечения родителей. Такое поручение дал губернатор Игорь Руденя в ходе заседания правительства региона, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, задачей правительства является обеспечение адресного и индивидуального подхода к каждому ребенку. Губернатор поручил заместителю председателя правительства региона Андрею Белоцерковскому и социальному, молодежному и образовательным блокам подготовить предложения по решению поставленных задач, пишут «Тверские ведомости».

В настоящее время в Тверской области насчитывается 4,1 тыс. детей-сирот. Из них за 1594 детьми закреплено жилье. В числе прочего на заседании обсудили вопрос контроля за использованием и сохранностью таких помещений.