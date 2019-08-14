Новую ферму на 400 голов построят в Коми

В поселке Нившера Республики Коми планируют построить новую ферму на 400 голов для разведения крупного рогатого скота. Стоимость проекта оценили в 180 млн рублей.

Как рассказала директор предприятия ООО «Нившера» Татьяна Ларукова, сейчас завершается разработка проектно-сметной документации. Осталось дождаться поддержки Минсельхоза республики, пишет ИА «Комиинформ».

Строительство запланировано на 2020-2024 годы. Реализация проекта позволит увеличить поголовье скота до 600 голов, а также создать шесть новых рабочих мест. Планируется повышение профессионального уровня и благосостояния сотрудников, сокращение себестоимости мяса и молока.

Сейчас предприятие насчитывает 280 голов крупного рогатого скота, что составляет 8,6% от общего количества голов в районных сельхозпредприятиях.