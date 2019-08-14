Прямой эфир

Нижегородская область получит 896 млн рублей на создание мест в школах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ одобрило выделение 896 млн рублей Нижегородской области на создание дополнительных мест в школах региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

В 2019 году в регион поступит 425,4 млн рублей, в следующем году — 471 млн рублей. Распределение основано на прогнозах потребности мест в школах, пишет ИА «НьюсНН».

В конце июня сообщалось о том, что Нижегородской области предоставят из федерального бюджета 1,04 млрд рублей на создание дополнительных мест в яслях в 2018–2019 годах. Еще 181 млн рублей на те же цели направят из резервного фонда правительства России.

Также в регионе приступили к внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. Ожидается, что она заработает к 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Партия новых автобусов прибыла в Арзамас
Корпуса нижегородского университета отремонтируют за 28 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019