Нижегородская область получит 896 млн рублей на создание мест в школах

Правительство РФ одобрило выделение 896 млн рублей Нижегородской области на создание дополнительных мест в школах региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.

В 2019 году в регион поступит 425,4 млн рублей, в следующем году — 471 млн рублей. Распределение основано на прогнозах потребности мест в школах, пишет ИА «НьюсНН».

В конце июня сообщалось о том, что Нижегородской области предоставят из федерального бюджета 1,04 млрд рублей на создание дополнительных мест в яслях в 2018–2019 годах. Еще 181 млн рублей на те же цели направят из резервного фонда правительства России.

Также в регионе приступили к внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования. Ожидается, что она заработает к 2021 году.