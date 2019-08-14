Прямой эфир

Пожилой мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле в Саратовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Краснокутском районе Саратовской области перевернулась отечественная легковушка. Погиб пожилой мужчина. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в Центре медицины катастроф региона.

Авария произошла вечером во вторник, 13 августа, около села Логиновка. По предварительным данным ГИБДД, на 7-м км дороги Красный Кут – Лебедевка 63-летний мужчина потерял управление над автомобилем ВАЗ-2106. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

11 августа автомобиль Nissan лоб в лоб столкнулся с «Ладой» во время обгона на трассе в Саратовской области. Один человек погиб, четверо доставлены в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщина и двое детей погибли в ДТП в Саратовской области
Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Саратовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019