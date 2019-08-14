Пожилой мужчина погиб в перевернувшемся автомобиле в Саратовской области

В Краснокутском районе Саратовской области перевернулась отечественная легковушка. Погиб пожилой мужчина. Об этом ИА «Взгляд-инфо» сообщили в Центре медицины катастроф региона.

Авария произошла вечером во вторник, 13 августа, около села Логиновка. По предварительным данным ГИБДД, на 7-м км дороги Красный Кут – Лебедевка 63-летний мужчина потерял управление над автомобилем ВАЗ-2106. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил серьезные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

11 августа автомобиль Nissan лоб в лоб столкнулся с «Ладой» во время обгона на трассе в Саратовской области. Один человек погиб, четверо доставлены в больницу.