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В Совфеде предложили продумать защитные меры на случай выхода США из ВТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) ее роль в урегулировании мировых спорных процессов заметно снизится, России следует продумать защитные меры для поддержки своей экономики. Такое мнение высказала в среду, 14 августа, замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

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«Трамп отличается непредсказуемой политикой, он делает много заявлений, которые негативно влияют на мировую экономику», — цитирует Перминову «РИА Новости».

Сенатор также отметила, что отрицательно влияет на мировые экономические процессы и торговая война США и Китая.

Парламентарий также выразила сожаление, что, несмотря на большую работу, проделанную Россией для вступления в ВТО, ощутимых дивидендов это членство не принесло. В частности, по ее словам, западные санкции в отношении России показали, что у ВТО недостаточно рычагов влияния на руководство США и стран Европы.

Накануне Трамп допустил выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, там знают, что «у них под ногами не очень-то твердая почва».

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