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Почти 11 млн рублей получат восемь школ Тверской области на обновление

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В Тверской области в 2019 году восемь школ получат средства на укрепление материально-технической базы. Между ними распределят более 10,8 млн рублей. Такое решение принял губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона.

Средства пойдут на замену окон, ремонт кровель, покупку столово-кухонного оборудования в школах Калязинского, Кесовогорского, Сонковского, Краснохолмского и Бежецкого районах, а также Вышневолоцкого и Кашинского городских округов. 7,9 млн рублей выделят из бюджета области, 2,9 млн направят из местных бюджетов, уточняют «Тверские ведомости».

Глава региона отмечает, что качество работ и сроки выполнения необходимо контролировать.

В 2019 году участниками программы по модернизации материально-технической базы образовательных учреждений стали 143 школы. На работы выделено 390 млн рублей.

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