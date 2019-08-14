Площадку с современными тренажерами построили в Полярных Зорях

В городе Полярные Зори (Мурманская область) завершился монтаж современных тренажеров на стадионе Детско-юношеской спортивной школы. Они установлены в рамках проекта «Атомный заряд».

Авторами проекта стали двое местных жителей, которые выиграли грант. На полученные средства спортшкола приобрела и установила оборудование. Летом комплекс будет использоваться на улице, а зимой его можно перенесли в спортивный зал, уточняет ИА «Би-порт».

В конце июля стало известно, что Мурманская область получит 1,24 млрд рублей на мероприятия национального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом заявил врио губернатора Андрей Чибис после встречи с главой Минспорта России Павлом Колобковым. Конкретные проекты пока не объявлены, однако Чибис отметил, что «реализация всех мероприятий на жестком контроле по срокам и качеству работ».