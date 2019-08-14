В WhatsApp на Android добавили новую функцию

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют возможность авторизации в приложении на Android с помощью отпечатка пальца, сообщает портал WABetaInfo.

По данным журналистов, нововведение добавили в бета-версию 2.19.221 для операционной системы Android. При этом такую же функцию ранее уже добавили в приложение WhatsApp на платформе iOS.

Отмечается, что для активации функции надо зайти в раздел «Учетная запись» в настройках, после чего перейти во вкладку «Конфиденциальность». Также пользователь может выбрать, когда использовать вход по отпечатку пальца: во время каждого открытия приложения либо в случае неактивности.

7 августа стало известно, что в WhatsApp обнаружены уязвимости, позволяющие злоумышленникам редактировать сообщения пользователей.