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В Крыму заявили о DDoS-атаках на госпорталы региона с иностранных IP-адресов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Интернет-приемную главы Крым, портал и электронную почту правительства республики пытались заблокировать хакерской атакой с иностранных IP-адресов. Об этом сообщили в среду, 14 августа, в пресс-службе крымского министерства внутренней политики, информации и связи.

В ведомстве отметили, что DDoS-атака шла с территории США, Англии, Германии, Украины, Франции, Нидерландов, Южной Кореи, Китая и Японии.

В мининформе региона добавили, что крымский республиканский центр обработки данных суммарно получил 16,5 млрд аномальных запросов с 1,5 млн разных IP-адресов.

«Были попытки создать условия, при которых пользователи информационных систем не смогли бы получить доступ к данным ресурсам», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что специалисты минимизировали последствия кибератаки. Сейчас трудности с доступом к сайтам устранены.

Ранее в августе глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что более половины DDoS-атак на российские органы власти ведется с территории Соединенных Штатов.

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