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Каркас нового корпуса онкоцентра в Волгограде построят к концу года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Волгограде строители уже возвели три этажа нового корпуса онкоцентра. На площадке задействованы 120 человек и 20 единиц тяжелой техники. Создание лечебно-диагностического корпуса областного онкологического центра стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру», весь бетонно-монолитный каркас семиэтажной секции достроят уже осенью этого года, в настоящий момент здесь ведутся работы по бетонированию и армированию стен, параллельно стартовала каменная кладка, устройство лестничных маршей. Каркас девятиэтажной секции должен быть готов к концу года: там завершены фундаментные работы, рабочие устанавливают колонны первого уровня.

Отметим, что новый корпус будет соединен с онкоцентром крытым переходом. В состав учреждения войдут детская и взрослая поликлиники, отделение маммологии, эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, блок реанимации и интенсивной терапии.

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