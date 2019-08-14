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Совбез России обвинил США в нечестной борьбе на IT-рынке

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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США ведут нечестную борьбу на мировом IT-рынке, действуя под предлогом обеспечения кибербезопасности. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов в интервью «Российской газете», опубликованном в среду, 14 августа.

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Храмов привел примеры недобросовестной конкуренции.

«Мы видим, как под предлогом борьбы с уязвимостями и «закладками» в IT-продуктах осуществляется откровенное «выдавливание» с рынка конкурентов. Яркий пример — действия американцев против китайской компании Huawei и российской компании «Лаборатория Касперского» с применением вошедших в моду экономических санкций», — сказал он.

8 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против американской компании Apple. Поводом стала жалоба российского разработчика антивирусов «Лаборатория Касперского», который заявил, что Apple необоснованно отклонила его версии программы родительского контроля Kaspersky Safe Kids. При этом Аpple ввела на рынок в iOS версии 12 собственное приложение Screen Time, выполняющее аналогичные задачи.

Китайская корпорация Huawei оказалась под угрозой международных экономических санкций, поскольку правительство США полагает, что продукция компании может быть использована для шпионажа. Huawei запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона. 19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android.

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