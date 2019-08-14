Друг Джигарханяна назвал сроки выписки актера из больницы

С актером театра и кино Арменом Джигарханяном не происходит ничего серьезного и в больнице он находится на плановом лечении. Выписать артиста должны в выходные. Об этом в среду, 14 августа, рассказал его друг Артур Согомонян.

«Профилактически он капается, на следующей неделе уже будет в театре. В выходные его выписывают, я не знаю, кто разносит слухи. Нет никакой критики», — цитирует Согомоняна телеканал «Звезда».

Он отметил, что Джигарханян регулярно проходит подобные профилактические мероприятия, чтобы немного поправить здоровье перед началом театрального сезона. Согомонян подчеркнул, что ни о каком оперативном вмешательстве речь не идет.

«Никаких операций сегодня не планируется, а в выходные планируют уже его выписать», — заключил он.

Ранее в этот же день продюсер и актер Марк Рудинштейн рассказал, что у Джигарханяна «чуть-чуть ухудшилось состояние», поэтому он проведет в больнице четыре дня. Информацию о реанимации он опроверг.

Здоровье Джигарханяна ухудшилось в 2017 году, когда он попал в больницу после разлада с женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Супруги развелись, и с тех пор актер регулярно ездит в санатории и ложится в больницы, уточняет РИАМО.

Джигарханян известен ролями в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Собака на сене», «Новые приключения неуловимых», «Здравствуйте, я Ваша тетя!», «Короли и капуста», «Тегеран-43» и других.