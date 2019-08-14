Прямой эфир

При столкновении пяти машин в Подмосковье погиб человек

0
Фото: vk.com/Подольск
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Подольске столкнулись пять автомобилей. В результате погиб один человек и пострадали двое, сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на трассе М2. Столкнулись три легковых автомобиля, «Газель» и фура, передает ТАСС.

Все пострадавшие — взрослые. В каких машинах они находились, не уточняется.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее 14 августа в Тюмени пять человек пострадали при столкновении двух машин. Предполагается, что один из водителей проигнорировал сигнал светофора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пять человек погибли в крупном ДТП в Подмосковье
Трое взрослых и ребенок погибли в ДТП на Кубани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019