При столкновении пяти машин в Подмосковье погиб человек

В подмосковном Подольске столкнулись пять автомобилей. В результате погиб один человек и пострадали двое, сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на трассе М2. Столкнулись три легковых автомобиля, «Газель» и фура, передает ТАСС.

Все пострадавшие — взрослые. В каких машинах они находились, не уточняется.

Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Ранее 14 августа в Тюмени пять человек пострадали при столкновении двух машин. Предполагается, что один из водителей проигнорировал сигнал светофора.