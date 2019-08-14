Президент Литвы призвал учесть интересы Украины в «Северном потоке — 2»

Литва «довольно скептически» относится к проекту «Северный поток — 2» и считает необходимым учитывает интересы Украины при его реализации. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа 14 августа на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Важным вопросом в рамках осуществления проекта газопровода «Северный поток — 2» являются интересы Украины, транзит газа через ее территорию», — цитирует Науседу агентство ТАСС.

Литовский лидер утверждает, что Меркель поддержала его в этом вопросе и также считает необходимым учитывать интересы Киева.

Также Науседа отметил, что высказал Меркель «довольно скептическое мнение» о проекте, которое вызвано «определенной опасностью, ударом по диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС».

Газопровод «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США.

31 июля комитет сената США поддержал законопроект о введении санкции за участие в реализации проекта. Если документ получит полное одобрение сената и палаты представителей, то будет положен на подпись президенту США Дональду Трампу.

В российском МИДе готовящиеся меры назвали очередным витком русофобской кампании, а участники проекта заявили о намерении реализовать его в любом случае. Немецкое издание Die Welt санкции США сочло угрозой всей Европе, за которой последует раскол между Вашингтоном и ЕС. Сама же Меркель еще в июне выражала поддержку проекту.