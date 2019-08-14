Прямой эфир

Президент Литвы призвал учесть интересы Украины в «Северном потоке — 2»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литва «довольно скептически» относится к проекту «Северный поток — 2» и считает необходимым учитывает интересы Украины при его реализации. Об этом заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа 14 августа на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По газам: санкции США не повлияют на «Северный поток – 2»
Строящие подводную инфраструктуру компании продолжат выполнять свои договорные обязательства

«Важным вопросом в рамках осуществления проекта газопровода «Северный поток — 2» являются интересы Украины, транзит газа через ее территорию», — цитирует Науседу агентство ТАСС.

Литовский лидер утверждает, что Меркель поддержала его в этом вопросе и также считает необходимым учитывать интересы Киева.

Также Науседа отметил, что высказал Меркель «довольно скептическое мнение» о проекте, которое вызвано «определенной опасностью, ударом по диверсификации поставок энергоресурсов в ЕС».

Газопровод «Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок голубого топлива в Европу. Завершить его строительство планируют в начале 2020 года. Большинство европейских государств поддерживают проект и участвуют в его реализации, против строительства выступают страны Прибалтики, Польша, Украина и США.

31 июля комитет сената США поддержал законопроект о введении санкции за участие в реализации проекта. Если документ получит полное одобрение сената и палаты представителей, то будет положен на подпись президенту США Дональду Трампу.

В российском МИДе готовящиеся меры назвали очередным витком русофобской кампании, а участники проекта заявили о намерении реализовать его в любом случае. Немецкое издание Die Welt санкции США сочло угрозой всей Европе, за которой последует раскол между Вашингтоном и ЕС. Сама же Меркель еще в июне выражала поддержку проекту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Западные эксперты признали бесполезность санкций против «Северного потока – 2»
В США заявили об угрозе задержки строительства «Северного потока – 2»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019