В Сети появился трейлер фильма «Маленькие женщины» с Эммой Уотсон

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала первый трейдер фильма «Маленькие женщины», который посмотрели уже больше 1,3 млн раз. Ролик доступен на официальном YouTube-канале студии.

Фильм снят по одноименному роману Луизы Мэй Олкотт, написанному почти 150 лет назад. Он был неоднократно экранизирован. В основе сюжета лежит рассказ о жизни молодых сестер Марч — Мэг, Эми, Бэт и Джо во время Гражданской войны в США.

Роли в фильме исполнили Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе, Мэрил Стрип, Боб Оденкерк, Лора Дерн, Луи Гаррель и Крис Купер, сообщает телеканал «360».

Режиссером и сценаристом картины выступила номинант на премию «Оскар» за фильм «Леди Берд» Грета Герви. Музыку к ленте написал оскароносный композитор Александр Деспла.

Последняя экранизация романа «Маленькие женщины» вышла в 1995 году. Тогда роли в ней исполнили Кристиан Бейл, Кирстен Данст, Вайнона Райдер и Сьюзен Сарандон. Фильм удостоился премии «Оскар» в трех номинациях. Премьера новой картины намечена на 25 декабря 2019 года. Как пишет RT, это неслучайно. Католическое Рождество символично для романа: именно в этот праздник начинается повествование, а годом позже — также в Рождество — заканчивается.

В конце июля в Сети появился трейлер фильма ужасов «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллем Дефо.