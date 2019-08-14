Меркель вновь прослушала гимны сидя

Канцлер Германии Ангела Меркель вновь изменила протокол официальных мероприятий и вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой прослушала национальные гимны сидя, а не стоя, как того требуют нормы.

Меркель и Науседа встретились в Берлине 14 августа. Бундесканцлер встретила литовского лидера у кортежа, стороны поприветствовали делегации и сели на стулья, пишет «Газета.ру». После воинских почестей и гимна Меркель и Науседа проведут переговоры.

RTL отмечает, что два дня назад канцлер вернулась из отпуска. До отдыха у нее наблюдались проблемы со здоровьем — трижды на публике во время аналогичных официальных мероприятий ее охватывали приступы дрожи, а во время одного из брифингов в июле у нее возникли трудности с дыханием.

Предположительно, Меркель становилось плохо из-за того, что ей приходилось долго стоять, поэтому впоследствии протоколы дважды менялись и канцлер вместе с гостем слушали гимны сидя.

Из-за недуга Меркель в Германии задумались о ее досрочной отставке. Однако канцлер заверила, что общественности беспокоиться не о чем, тем более что она отлично справляется со своими обязанностями.

Накануне, 13 августа, Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики. В ее планах — «немного поспать» и сходить «на концерт или оперу с мужем или друзьями».