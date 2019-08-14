МЧС предупредило об аномальной жаре на Кубани

В Краснодарском крае ожидается аномальная жара с 14 по 15 августа. Об этом сообщает REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По словам спасателей, организован оперативный штаб по контролю пожарной обстановки. Гражданам напомнили о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, не разводить костры в не предназначенных для этого местах.

Также рекомендуется запастись водой, носить светлую одежду и головной убор, передвигаться не спеша, больше находиться в тени, воздержаться от употребления алкогольных напитков.

В регионе действует экстренное предупреждение из-за жары. На территории Кубани ожидается до +39 градусов, на Черноморском побережье — +37 градусов.

Ранее 14 августа сообщалось, что не менее 23 жителей Японии умерли за неделю из-за жары.