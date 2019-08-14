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В московском Гостином Дворе откроют художественно-галерейный центр

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Художественно-галерейный центр откроют в Гостином Дворе в Москве. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

Так, победитель электронного аукциона — региональный общественный фонд поддержки художественных проектов — откроет в Гостином Дворе антикварную галерею и магазин с редкими книгами. Ставка годовой аренды составит 12,8 млн рублей, договор рассчитан на пять лет, пишет агентство городских новостей «Москва».

В основе галереи будет представлено декоративно-прикладное искусство XIX века. В частности, откроется магазин с редкими книгами и поделками художников. Ранее галерея и магазин находились на территории Центрального дома художника на улице Крымский Вал, пишет НСН.

В начале июля сообщалось, что в здании Музея А.С. Пушкина на улице Пречистенка в Москве откроют концептуальное кафе.

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