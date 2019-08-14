Ганжара назвал спекуляцией слова британского постпреда в ООН об украинцах в Крыму

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара назвал очередной спекуляцией в среду, 14 августа, заявление постпреда Великобритании в ООН Карен Пирс об «отчаянном положении» украинских граждан в Крыму и якобы отсутствии у них доступа к базовым социальным услугам.

«В целом права различных национальных меньшинств — украинцев, крымских татар — регулярно становятся темой для спекуляций на различных международных площадках», — цитирует парламентария RT.

По словам Ганжары, в Крыму работают различные общественные организации, объединяющие украинцев, в том числе «Украинская община Крыма».

Карен Пирс сделала свое заявление 13 августа на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме международного гуманитарного права. Она утверждала, что украинцы, проживающие в Крыму, находятся в «ужасном» положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

Глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина заявила в связи с этим, что в республике наблюдается совершенно противоположная ситуация: после того как президент РФ Владимир Путин своим указом упростил получение российского гражданства, украинская община Крыма помогает оформить паспорта и число желающих получить их растет с каждым днем.

1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий украинцев. В частности, такую возможность имеют лица, родившиеся, постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе и покинувшие полуостров до 18 марта 2014 года, а также проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до апреля 2014 года.