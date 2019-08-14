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В Москве проведут комплексное благоустройство более 30 парков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве благоустроят больше 30 парковых территорий. Об этом 14 августа сообщил заммэра столицы о экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Согласно заключенным контрактам, благоустройство территорий будет касаться не только самых известных значимых парков города, но и других зеленых зон вблизи жилых массивов и парков, которым давно требуется обновление, пишет НСН.

В частности, работы уже начались или планируются в парках Фили, «Сокольники», 850-летия Москвы, «Пальмира», Дружбы, Северное Тушино и других парковых территориях.

В ходе работ специалисты высадят деревья, цветы, проведут ремонт и обустройство новых дорожек, газонов, установят скамейки, новые детские площадки и спортивные тренажеры.
Всего в Москве 781 парк, за последние несколько лет благоустроили 570 из них.

5 августа сообщалось, что в парке «Филатов луг» в Москве организуют экотропу.

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