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Частный сектор газифицируют в Ленске

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В Ленске в Республике Саха (Якутия) идут работы по газификации частного сектора в микрорайонах Спутник, Ханайдах, Звездный, Светлый, а также на улицах Дружбы, Дальняя и Гагарина. Заказчиком выступает городская администрация.

На данный момент прокладка газопровода завершена по улице Березовой, переулкам Газовиков и 1-му Энергетиков. В рамках работ к каждому земельному участку подводятся сети. Необходимые изменения и дополнения вносятся в процессе строительства. Также в ходе работ решаются возникшие проблемы, пишет ИА SakhaNews.

Проектная документация по газификации была разработана в 2015 году по заданию министерства промышленности республики. С тех пор появились новые дома и участки, в связи с чем составляется дополнительный перечень объектов, подлежащих подключению.

Завершить работы планируют в конце октября 2019 года.

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