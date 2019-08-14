Москвичам пообещали комфортную летнюю погоду в конце недели

Комфортная летняя погода с температурой до +23 градусов и небольшие осадки ожидаются в Москве в конце недели, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 14 августа.

«Погода будет довольно комфортной, потому что ни сильных дождей, ни гроз, ни сильного ветра мы не ожидаем за исключением четверга, когда порывы ветра могут достигать 15 м/с», — приводит ее слова «РИА Новости».

По прогнозам специалиста, ночью температура останется довольно высокой — около 15–17 градусов, днем установится на уровне +21...+23 градуса, а в конце недели будет чуть выше климатической нормы.

Однако, добавляет климатолог, до конца недели практически ежедневно местами будут проходить кратковременные дожди различной интенсивности, что свойственно для августа. Наибольшее количество осадков — максимум 5–7 мм ожидается в пятницу.

Накануне в Гидрометцентре заявили о возвращении в Москву жаркого лета — они пообещали, что 14 августа воздух в Москве прогреется до 25 градусов. Однако в центре погоды «Фобос» заверили, что жаркая погода этим летом уже не вернется в столичный регион.