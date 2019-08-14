Трамп рассказал о понесенных им за годы президентства расходах

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что потерял до $5 млрд за время своего президентства. Об этом в среду, 14 августа, сообщил телеканал NBC.

Как отмечает телеканал, Трамп не придал особого значения этим расходам.

«Меня это не волнует, мне всёэравно. Вы знаете, если вы состоятельны, это не имеет никакого значения. Я просто хочу отлично делать свою работу», — заявил президент США.

По словам Трампа, ему пришлось потратить значительную сумму на услуги адвокатов. Глава государства пояснил, что на него «каждый день за что-то подают в суд».

Как отмечает NBC, проверить слова Трампа невозможно, поскольку он не обнародовал свои налоговые декларации.

В мае демократы в штате Нью-Йорк приняли законопроект, позволяющий конгрессу США запросить налоговую декларацию президента страны. В июле Трамп подал иск в суд с требованием запретить предоставление своей налоговой декларации конгрессу.