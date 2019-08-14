Пять человек пострадали в ДТП в Тюмени

Два автомобиля столкнулись в Тюмени на перекрестке. Травмы получили пять человек.

По данным ГИБДД, произошло столкновение автомобилей Renault Logan и Mercedes. Предполагается, что один из водителей проигнорировал сигнал светофора. Различные травмы получили три пассажира из обеих машин. Также пострадали водители 22 и 18 лет, сообщает портал «Наш город».

Один из пострадавших находится в состоянии комы.

Ранее сообщалось, что на трассе в Тюменской области неуправляемый грузовик сбил остановку общественного транспорта. Пострадали три человека.