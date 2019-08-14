Мужчина погиб в результате пожара в Астрахансккой области

В Астраханской области проводится проверка по факту пожара, в результате которого погиб пожилой мужчина. По предварительным данным, дом сгорел из-за неосторожности при курении.

Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме на хуторе Лопин Капустиноярского сельсовета. В ходе ликвидации горения пожарные обнаружили тело 62-летнего владельца дома. Предварительно установлено, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает «Астрахань-24».

Проверку по факту случившегося проводит Следственный комитет, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в общежитии в Магадане один человек погиб и трое получили травмы.