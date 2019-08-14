Поклонникам Дельфина сообщили о самочувствии музыканта

Музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин, чувствует себя хорошо и продолжает работу над новой пластинкой. Об этом сообщается в среду, 14 августа, на официальной странице певца в Instagram.

«Новостные сайты продолжают пестрить заголовками, что во время работы на студии Андрею потребовалась медицинская помощь, поэтому спешим сообщить, что сейчас уже всё хорошо, и мы продолжаем работу над новой пластинкой, релиз которой планируем этой осенью», — говорится в посте.

13 августа появилась информация, что Дельфин потерял сознание на студии звукозаписи в Москве, напоминает телеканал «Звезда».

При этом менеджер певца Владимир Тепляков заверил, что артист чувствует себя нормально и «повода для беспокойства нет», не став называть причины произошедшего.