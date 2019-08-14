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Бассейн построят в Брянске в 2020 году

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В Фокинском районе Брянска появится новый бассейн. Объект разместится рядом со стадионом «Юность».

Строительство должно завершиться в 2020 году. Предполагается, что бассейн рассчитан на четыре дорожки длиной 25 м. Работы ведутся за счет областного бюджета, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Рабочие проводят демонтаж старых трибун, тренерских и раздевалок рядом со стадионом «Юность». После этого начнется строительство нового здания. Помимо бассейна, в нем расположатся тренажерные и игровые залы.

Ранее сообщалось, что в Тюмени работу бассейна приостановили из-за отравления посетителей хлором.

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