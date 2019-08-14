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В Башкортостане построят 45 новых детских садов

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В течение двух лет в Башкортостане откроют 45 детских садов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

По данным министерства семьи, труда и соцзащиты, в 2019 году планируется открыть 21 детских сад. Они смогут принять более 2,1 тыс. детей. В 2020 году в эксплуатацию будут сданы еще 24 детских сада. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

По последним данным, в 2019 году финансирование программы составило 3,1 млрд рублей. Большая часть средств поступила из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что власти Екатеринбурга предупредили о возможном дефиците мест в школах.

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