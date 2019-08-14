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Кремль уточнит детали приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве ученых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поинтересуются у Минобрнауки деталями нового приказа, который будет регламентировать общение российских ученых с иностранными коллегами. Об этом в среду, 14 августа, сообщает ТАСС.

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«Не видел этого текста… Это Минобрнауки? Обязательно поинтересуемся», — сказал Песков.

Отмечается, что журналисты процитировали пресс-секретарю главы государства некоторые новые требования. Песков посчитал их «перебором», однако призвал проявлять определенную бдительность, поскольку «зарубежные спецслужбы не дремлют».

«Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», — заключил он.

Накануне газета «Троицкий вариант» опубликовала открытое письмо доктора технических наук, профессора, члена совета Общества научных работников и заведующего лабораторией Института проблем машиноведения Российской академии наук Александра Фрадкова. В нем содержатся сканы нового приказа Минобрнауки, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должно быть как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах они за пять дней обязаны уведомить ведомство, предварительно предоставив список участников.

После каждой встречи российские ученые должны будут предоставлять отчет, в котором будет содержаться описание разговора и сканы паспортов участников беседы.

Однако после этого в Минобрнауки заявили, что приказ носит рекомендательных характер и разработан исключительно для учета международных связей.

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