Инклюзивный пляж появится в Ростове-на-Дону

Инклюзивный мобильный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья откроют на два дня в Ростове-на-Дону, сообщила городская администрация. Презентация пройдет 14 и 15 августа в парке «Левобережный».

Посетители смогут оценить оборудование и сам объект, разработанный в рамках проекта «Инклюзивный пляж. Экспедиция» в Калининграде. Подобные мероприятия запланированы в нескольких российских городах. Тот город, где будет больше всего посетителей, получит стационарный пляж для людей с ограниченными возможностями, передает Rostovgazeta.

Ранее стало известно, что способы использования социального такси в Севастополе расширены. В перечень объектов, которые можно посещать с его помощью, добавлены городские пляжи. Соответствующее решение принято местным правительством по ходатайству общественных организаций инвалидов.