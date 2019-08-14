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Инклюзивный пляж появится в Ростове-на-Дону

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Инклюзивный мобильный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья откроют на два дня в Ростове-на-Дону, сообщила городская администрация. Презентация пройдет 14 и 15 августа в парке «Левобережный».

Посетители смогут оценить оборудование и сам объект, разработанный в рамках проекта «Инклюзивный пляж. Экспедиция» в Калининграде. Подобные мероприятия запланированы в нескольких российских городах. Тот город, где будет больше всего посетителей, получит стационарный пляж для людей с ограниченными возможностями, передает Rostovgazeta.

Ранее стало известно, что способы использования социального такси в Севастополе расширены. В перечень объектов, которые можно посещать с его помощью, добавлены городские пляжи. Соответствующее решение принято местным правительством по ходатайству общественных организаций инвалидов.

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