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Сильный лесной пожар возник на греческом острове Эвбея

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Фото: REUTERS/Costas Baltas
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Девять вертолетов, семь пожарных самолетов и около 300 спасателей, военных и добровольцев участвуют в тушении сильного пожара, возникшего в сосновом лесу на греческом острове Эвбея. Об этом 14 августа сообщил местный телеканал Skai.

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Пожар вспыхнул в лесу накануне, его площадь продолжает увеличиваться. 13 августа фронт огня растянулся на 11,5 км, столб пламени поднимался на высоту до 30–40 м. Власти эвакуировали жителей поселков Макрималли, Контодеспоти, Ставрос и Платаниа и направили их в другие населенные пункты. Известно, что один из добровольцев, участвовавший в тушении пожара у поселка Макрималли, получил легкие ранения.

Как сообщает телеканал «Звезда», пламя уже уничтожило природный заповедник. В районе пожара объявлено чрезвычайное положение, из-за сильного дыма на острове плохая видимость. Спасатели перекрыли несколько дорог во избежание несчастных случаев.

В Греции стоит 40-градусная жара, сопровождающаяся сильным ветром. Каждый день появляются десятки новых очагов пожара. Всего с 15 июля по 12 августа в стране зафиксировали 1302 возгорания.

Власти Греции признались, что не контролируют ситуацию, и попросили помощи у Европейского союза. Спецтехнику и пожарных в зоны бедствия уже направили Хорватия и Италия, пишет сайт kp.ru.

Ранее 14 августа сообщалось о стабилизации ситуации с сильным пожаром на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова).

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