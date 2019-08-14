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Останки огромного пингвина нашли в Новой Зеландии

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Фото: TAСС/UIG/Nick Rains
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Палеонтологи обнаружили останки гигантского пингвина в городе Вайпара на новозеландском Южном острове. По словам специалиста, особь достигала 1,6 м в длину и весила порядка 80 кг.

Свою находку ученые назвали пингвином-монстром. По словам исследователей, пернатый принадлежал к виду Crossvallia waiparensis и жил в эпоху палеоцена в период между 66 и 56 млн лет назад. Эта вымершая птица почти на 40 см выше самого крупного современного пингвина — императорского, чей рост составляет в среднем 120 см.

«Когда виды Crossvallia waiparensis были живы, Новая Зеландия и Антарктида сильно отличались от сегодняшних — там был намного более теплый климат, а вся Антарктида была покрыта лесом», — цитирует доктора Пола Скофилда Daily Mail.

Ранее 7 августа неподалеку от новозеландского города Сент-Батанс палеонтологи обнаружили останки огромного древнего попугая. По словам Тревора Уорзи из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия), Новая Зеландия является настоящей родиной гигантских птиц. В древности там обитали пингвины, орлы и другие пернатые, рост которых был сравним с человеческим, а иногда и превышал 3 м.

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