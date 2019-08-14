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Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП в Краснодарском крае

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В Мостовском районе Краснодарского края столкнулись две отечественные легковушки. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по краю.

Авария произошла 13 августа. По предварительным данным, 57-летний водитель ВАЗ-2112 двигался со стороны поселка Мостовского в сторону станицы Губской. Он не выдержал боковой интервал и столкнулся на встречке с ВАЗ-21115, под управлением 51-летнего мужчины, пишут «Кубанские новости».

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водитель первой легковушки, его 34-летний пассажир и девятилетняя пассажирка. В ВАЗ-21115 пострадал водитель и 43-летняя пассажирка. С различными травмами все были госпитализированы.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

13 августа пять человек погибли в результате аварии, которая произошла на магистрали Темрюк–Краснодар–Кропоткин в Краснодарском крае.

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