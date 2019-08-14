Под Ачинском возобновили движение поездов

Российские железные дороги возобновили движение поездов на участке под Ачинском, которое было приостановлено из-за новых взрывов на складах. Об этом 14 августа сообщает пресс-служба РЖД.

На участке Ачинск-2 — Назарово Красноярской железной дороги в 16:24 по местному времени возобновили движение поездов.

«Пассажирские поезда №68 Москва–Абакан, №67 Абакан–Москва, №114 Новосибирск–Абакан, №113 Абакан–Новосибирск следуют по КрасЖД по обычному расписанию», — сообщила пресс-служба.

Решение о запуске движения было принято в согласовании с краевым оперативным штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации в воинской части, расположенной в деревне Каменка.

Ранее в этот день сообщалось, что число пострадавших в результате серии взрывов на военном складе под Ачинском выросло до 40 человек.

5 августа на cкладе боеприпасов под Ачинcком произошел пожар. Когда боеприпасы начали взрываться, спасатели эвакуировали жителей населенных пунктов в радиусе 20 км. Cпустя два дня замминистра обороны Дмитрий Булгаков, посетивший место ЧП, заявил, что склад больше не представляет угрозы населению.

Новые взрывы на полигоне под Ачинском прогремели в пятницу, 9 августа. Как сообщили в Минобороны России, к детонации боеприпасов привело попадание молнии в снаряд. Горение на складах было ликвидировано спустя два дня, пишет «Газета.ру».

Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил завершить ремонт в селах, пострадавших от взрывов, в течение двух недель.