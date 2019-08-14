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Путин заявил об ожидании снижения ставок по ипотеке

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Президента РФ/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке вслед за инфляцией. Об этом глава государства заявил в среду, 14 августа, в ходе встречи с главой банка ВТБ Андреем Костиным.

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Как сообщается на сайте Кремля, в ходе рабочей встречи стороны обсудили переход работы строительного комплекса России с банковской системой на эскроу-счета. По словам Костина, в настоящее время виден «позитивный результат этой работы».

«Мыльных пузырей» в сфере ипотечного кредитования в ВТБ не наблюдают, отметил глава банка. «Вы всегда спрашиваете стоимость ипотеки: по июню у нас средняя стоимость ипотеки 9,9», — рассказал он президенту, отметив, что в перспективе ставки могут снизиться.

«Да, я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение инфляции», —отметил Путин.

Одним из наиболее динамично развивающихся секторов стало потребительское кредитование, продолжил Костин, при этом банк усилил контроль за выдачей средств. «Мы уже не выдаем кредиты, может, наиболее проблемным заемщикам», — рассказал финансист.

Использование эскроу-счетов стало обязательным с 1 июля. По новой схеме средства дольщиков помещаются на специальный счет, доступ к которому девелоперы получат только после передачи квартир покупателям. Строительство будет производиться на банковские кредиты.

4 апреля поправки в закон о долевом строительстве, касающиеся достройки проблемных домов, внесла в Госдуму группа депутатов. Парламентарии из «Единой России» и «Справедливой России» предложили создать в регионах фонды для достройки жилых объектов, финансирование будет осуществлять Фонд защиты прав дольщиков.

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