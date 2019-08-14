Брокенского призрака заметили в нацпарке на Южном Урале

На Южном Урале в национальном парке «Таганай» сфотографировали необычную оптическую иллюзию под названием Брокенский призрак. Соответствующие снимки появились в социальных сетях.

Вокруг необычной иллюзии существует множество легенд, одна из которых рассказывает о пастухе, который прятался на горе от разбойников. Остановившись отдохнуть, мужчина в ужасе увидел большого призрака, окруженного ярким сиянием. Испуганный пастух помахал призраку, тот ответил тем же и испарился, передает 1obl.ru.

Призраки Броккена (нем. Brockengespenst) — тень наблюдателя на поверхности облаков (тумана) в направлении, противоположном солнцу. Эта тень может казаться очень большой и иногда окружена цветными кольцами (так называемая глория). Призрак может и шевелиться из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке. Впервые это явление увидели на горе Брокен в горном массиве Гарц Средней Германии.