Женщина погибла в массовом ДТП в Ленобласти

Один человек погиб и четверо получили травмы в массовой аварии на трассе в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном УГИБДД 14 августа.

ДТП произошло на 637-м км федеральной трассы «Россия» в Тосненском районе области. Столкнулись автомобили Peugeot Expert, Skoda Kodiaq и Hyundai, в результате чего находившаяся в Skoda 67-летняя женщина погибла, еще четыре человека, включая девятилетнего ребенка, пострадали. По данным сайта kp.ru, мальчик был пристегнут ремнем, но находился в машине без детского кресла. Известно, что погибшая была жительницей Москвы. Мальчика доставили в больницу с переломами, остальные от госпитализации отказались, пишет сайт aif.ru.

Из-за аварии было затруднено движение на участке трассы М-10, две полосы движения были перекрыты, но к этому времени оно осуществляется в штатном режиме.

30 июля сообщалось, что число погибших в ДТП на дорогах Москвы сократилось на 8%.