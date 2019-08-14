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Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома».

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Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года. Об этом в среду, 14 августа, сообщает «РИА Новости».

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны. Российскую компанию обязали выплатить украинской $2,56 млрд. «Газпром» обжаловал эти решения. После этого апелляционный суд округа Свеа в Швеции назначил слушания на октябрь текущего года.

Однако летом прошлого года «Нафтогаз» начал процесс принудительного взыскания $2,56 млрд через арест активов российского холдинга в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах и Швейцарии. «Газпром» также обжаловал их.

В июле суды Люксембурга и Нидерландов отклонили апелляции «Газпрома» в делах о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории этих стран.

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