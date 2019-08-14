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В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков
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В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер. Об этом в среду, 14 августа, пишет «РИА Новости».

«Направленный документ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику, тенденции и подходы при осуществлении взаимодействия с государственными органами иностранных государств, международными и иностранными организациями», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что рекомендации разработаны исключительно для учета международных связей. Российские ученые, отметили в Минобрнауки, при посещении зарубежных университетов и организаций также сталкиваются с некоторыми ограничениями.

13 августа газета «Троицкий вариант» опубликовала открытое письмо доктора технических наук, профессора, члена совета Общества научных работников и заведующего лабораторией Института проблем машиноведения Российской академии наук Александра Фрадкова. В нем содержатся сканы нового приказа Минобрнауки, согласно которому на встрече с иностранными коллегами должно быть как минимум двое российских ученых. Кроме того, о таких встречах они за пять дней обязаны уведомить ведомство, предварительно предоставив список участников.

После каждой встречи российские ученые должны будут предоставлять отчет, в котором будет содержаться описание разговора и сканы паспортов участников беседы.

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