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Опустевший поселок могут упразднить в Свердловской области

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Депутаты заксобрания Свердловской области рассмотрят законопроект об упразднении поселка Шихан под Краснотурьинском. Власти муниципалитета считают, что он утратил признаки населенного пункта.

Весной поселок посетила специальная комиссия, которая выяснила, что на территории населенного пункта нет постоянно проживающих людей, также нет транспортной инфраструктуры и не налажена система инженерных коммуникаций. Об этом сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на Znak.

Поселок Шихан расположен в 18 км к югу от города Краснотурьинска, на правом берегу реки Каквы (правый приток реки Сосьвы). В окрестностях поселка расположен геоморфологический и ботанический природный памятник — скала Шихан.

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